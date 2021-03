Hauge ritrova il campo: dentro ad inizio secondo tempo con la Norvegia

Hauge, dopo un periodo abbastanza complicato al Milan in cui ha visto poco il campo, è tornato a giocare con la sua Norvegia

Hauge è tornato finalmente a giocare. L’esterno del Milan è infatti subentrato all’inizio del secondo tempo nella gara della sua Norvegia contro Gibilterra. Minuti importanti per l’ex Bodo, sparito un pò dai radar dopo l’ottimo avvio di stagione.

IL GIUSTO AMBIENTAMENTO – Come tutti i ragazzi giovani, anche Hauge ha bisogno del suo ambientamento specie in un campionato difficile come il nostro. Il tempo e le qualità sono dalla sua parte.