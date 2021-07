Hauge, ok alla cessione ma solo a determinate condizioni

Hauge. Pagato4milioni all’ultimo mercato estivo, ora il club rossonero ne chiede almeno 15 per lui. Non lo vende a meno

Hauge. Pagato4milioni all’ultimo mercato estivo, ora il club rossonero ne chiede almeno 15 per lui. Non lo vende a meno. Come riporta Gazzetta dello sport, il Wolfsburg avrebbe richiesto l’attaccante norvegese pagato 4 milioni all’ultimo mercato estivo, ora Maldini ne chiede almeno 15.

NON SOLO WOLFSBURG- Gazzetta spiega inoltre che se la società di proprietà della Wolkswagen, tornata in Champions League, può rappresentare una soluzione interessante anche per il giocatore, non vanno trascurate altre candidature dalla Bundesliga. Come sopra però il Milan intende sacrificarlo solo a condizioni particolarmente allettanti.