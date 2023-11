Hartman Milan, ecco l’ultimissima idea per la fascia sinistra del futuro! Può sostituire Theo Hernandez la prossima stagione

Il Milan inizia a guardare a un futuro senza Theo Hernandez, che in estate potrebbe anche partire nel caso in cui giungessero offerte come quella arrivata per Tonali qualche mese fa.

Come riportato da Tuttosport, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Hartman, 22enne terzino sinistro che si sta mettendo in mostra con la maglia del Feyenoord. Il Diavolo inizia a pensarci seriamente.