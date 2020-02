Handanovic out, niente Derby: potrebbe tornare contro la Juve

Handanovic out almeno fino a Marzo, il portiere nerazzurro sarà sicuramente assente al Derby, causa frattura del mignolo della mano sinistra

Handanovic fermo probabilmente fino a marzo secondo il Corriere dello sport, il portiere sloveno si è infortunato alla mano sinistra, frattura del dito mignolo, infortunio accaduto venerdì in allenamento. L’inter ora prende in considerazione l’idea di perdere il portiere per un lungo periodo, il peggiore tra l’altro: Milan, Napoli (coppa Italia), Lazio, Ludogorets (andata e ritorno in Europa League) e Sampdoria. Tornando a disposizione, se tutto va bene, per la sfida con la Juventus a Torino.

SITUAZIONE GENERALE INTER- Sempre secondo il quotidiano, l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di non tesserare un altro portiere sul mercato degli svincolati, in caso contrario ci sarebbero liberi Viviano e Curci. Derby: oltre agli squalificati Lautaro, Berni e Bastoni, difficile recuperare Gagliardini. Nei prossimi giorni saranno invece valutate le condizioni di Sensi e Borja Valero.