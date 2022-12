Hamsik: «Mi voleva il Milan con Allegri nel 2012…». Le parole dell’ex capitano del Napoli

Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Dazn dell’interesse del Milan quando giocava al Napoli. Ecco le parole dell’ex capitano del Napoli:

«C’erano squadre che mi volevano. La prima è stato il Milan con Allegri nel 2012, poi Mazzarri all’Inter. C’è stata la Juve, sarebbe stato impossibile. C’è stata qualche chiamata con Nedved ma non ci ho mai pensato. Non ho mai avuto esigenza di cambiare. Ero contento e ho rinnovato cinque volte in dodici anni che è un bel numero. La società mi dava quello che volevo, io ero contento, la mia famiglia anche, e i tifosi mi volevano sempre più bene. Lo dico: se non fosse arrivata la Cina avrei concluso la carriera al Napoli».