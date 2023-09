Halilovic Milan, parla l’agente: «Il problema lì è stato l’allenatore»

Alen Halilovic è stato soltanto una meteora al Milan. Il croato si sta mettendo in mostra al Fortuna Sittard: ecco le parole del suo agente

L’avventura di Alen Halilovic al Milan non è stata tra le più memorabili. Il centrocampista croato è stato una meteora per i rossoneri, ma adesso sembra aver trovato la sua dimensione al Fortuna Sittard, in Eredivisie. Ecco le dichiarazioni del suo agente, Leo Dragicevic, intervistato da TMW.

SUL FORTUNA SITTARD – «Lo stile di gioco del Fortuna Sittard, il calcio veloce che si gioca in Olanda sono perfetti per lui. L’ho convinto che è un ambiente eccellente per lui, dove può mostrare ancora una volta tutte le sue qualità. E le ha dimostrate subito, contro i due avversari più forti, Feyenoord e Ajax».

COSA NON HA FUNZIONATO AL MILAN? – «Penso che il problema più grande in Italia sia stato l’allenatore: c’è il massimo rispetto per Gattuso, ma probabilmente aveva altri progetti, niente di strano. Alen non ha avuto l’occasione giusta per mostrare tutte le sue qualità, cosa che invece sta facendo in Olanda. Quando hai la fiducia dell’allenatore è tutto può semplice. Tornare? Chissà, forse potrebbe tornare per prendersi una rivincita, non si sa mai».

GRANDE INIZIO IN OLANDA – «Già nella prima partita contro il Feyenoord ha dimostrato che non ha dimenticato come si gioca a calcio, ed è stato uno dei migliori in campo. Domenica poi Van der Vaart ha detto che Alen potrebbe diventare uno dei migliori giocatori del campionato: ha dimostrato contro l’Ajax che le sue parole non sono poi così senza fondamento. La cosa più importante è che stia bene: con la salute, non ci sono limiti, considerato anche il suo talento».