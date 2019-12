Haaland ha ottenuto su di sé tantissime attenzioni, tra cui anche il Milan, specie per questo avvio di stagione, ma scopriamolo assieme

Haaland è diventato l’oggetto dei desideri di mezza Europa e tra cui anche il Milan che sarebbe disposto a fare follie per portarlo a Milanello entrando in concorrenza con i top team europei.

Avvio di stagione da urlo – L’attaccante norvegese ha iniziato questa stagione segando a raffica in tutte le competizioni: Bundesliga (Aus), Champions League e Coppa d’Austria. In campionato in è andato a segno 16 volte in 14 presenze. Nella massima competizione europea ha portato il Salisburgo al terzo posto nel girone (con Liverpool, Napoli e Genk) segnando 8 gol in 6 partite e in coppa nazionale ha collezionato 2 presenze e 4 gol.

Palmares – Nonostante la giovane età di 19 anni Haaland ha già un campionato e coppa d’Austria, capocannoniere mondiale U20 e giocatore dell’anno in Austria.

Valore di mercato – Secondo i dati Transfermarkt il norvegese ora costa circa 55 milioni di euro. Un anno fa è stato acquistato dal Molde per solo 5 milioni.