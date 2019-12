Haaland, la Juve ci prova per una cifra del tutto accessibile

Haaland nel mirino della Juventus, a queste cifre l’operazione è fattibile e lo sarebbe anche per il Milan senza alcun problema

Haaland seguito dalla Juventus, la cifra è tutt’altro che impossibile per i bianconeri e lo sarebbe anche per il Milan che potrebbe tranquillamente concorrere per il cartellino del classe 2000.

PER ORA LA JUVE- Secondo Tuttosport, il giocatore avrebbe scelto la Juventus nonostante le proposte di tanti club, tra i quali il Milan. I bianconeri sarebbero vicini all’intesa col Salisburgo per 30 milioni di euro per averlo già a gennaio.