Haaland, il Milan fa sul serio: superata l’offerta ingaggio della Juventus

Haaland avrebbe un costo molto accessibile nel caso in cui venisse acquistato nella sessione invernale, ultima occasione per un grande colpo

Haaland, classe 2000 ed un futuro da sogno, sarebbe questa l’ultima suggestione di mercato della dirigenza rossonera, sempre molto attenta ai giovani, da valorizzare, far crescere e possibilmente rivendere.

LA CONCORRENZA- Manchester United, Borussia Dortmund, RB Lipsia. Queste le possibilità per il giovane fenomeno che sta impazzando in Europa, anche dall’Italia però, oltre alla Juventus, qualcuno sembra pensare a lui, accostato al Milan.

IL GIOCATORE SI MUOVE- Nella passata settimana il giocatore avrebbe parlato sia con il Lipsia che con il Borussia Dortmund, per quanto riguarda lo United, Solskjaer, suo connazionale, sarebbe andato a Salisburgo per provare a convincerlo a scegliere Manchester come prossima destinazione.

LE CIFRE- Sempre secondo il Corriere, Il cartellino non sarebbe un problema, preso a Gennaio costerebbe 30 milioni di euro, in virtù della clausola pro Raiola (sessione invernale) concordata in altri tempi. Dopo Gennaio si potrebbe arrivare a circa 80 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio ingaggio, parliamo di 5,5 milioni più bonus a stagione, contratto quinquennale, per quanto riguarda il Milan, a fronte dei 3 milioni pensati dalla Juventus.