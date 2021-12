Haaland Barcellona, Tebas: «Operazione molto complicata senza CVC»

Javier Tebas, presidente della Liga, ha commentato le voci che vorrebbero Erling Haaland nel mirino del Barcellona

HAALAND BARCELLONA – «Penso che sia un’operazione molto complicata per il Barcellona, ​​ci dovrebbero essere molti fattori oltre all’accordo con CVC. Per recuperare le perdite e potersi permettere un giocatore con quello stipendio, dovranno fare un sacco di movimenti. L’accordo con CVC sarebbe l’opzione migliore per loro, non ne hanno capito i termini ma sono loro a decidere».