Gyokeres Milan, c’è un grosso ostacolo per l’affare: lo Sporting Lisbona resta in attesa di una chiamata, ma il colpo è complicato

Tra i nomi più caldi per il calciomercato Milan che in estate andrà alla caccia di un nuovo attaccante di spessore, c’è quello di Viktor Gyokeres. L’attaccante dello Sporting Lisbona non è proprio in cima alla lista dei desideri dei rossoneri per via di un ostacolo non da poco per il suo arrivo.

A parlarne è Calciomercato.com. Il gradimento nei confronti dello svedese è molto forte e concreto, così come quello del calciatore che gradirebbe la destinazione rossonera: tuttavia il club portoghese resta in attesa di una chiamata dai rossoneri, i quali avranno il grosso ostacolo rappresentato dalla clausola rescissoria da 100 milioni di euro.