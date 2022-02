ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gullit: «Milan, spero nel tuo scudetto. Ma senza Ibra ti manca qualità». Le parole della leggenda olandese

Ruud Gullit, leggenda olandese del Milan, parla al Corriere dello Sport del derby.

DERBY – «Inter-Milan può essere decisiva per lo scudetto, soprattutto se a vincere sarà l’Inter. Credo che in questo momento i nerazzurri siano leggermente favoriti soprattutto dal punto di vista psicologico perché sono avanti in classifica e sono campioni in carica. Penso però che alla fine ne verrà fuori un pari. Spero che a vincere lo scudetto alla fine sarà il Milan, ma è tosta».

MILAN – «Sta facendo un lavoro davvero ottimo e avrebbe meritato qualche punto in più in classifica. Ho visto la partita contro la Juventus, un match in cui non è successo molto soprattutto perché perché la squadra di Allegri è andata a Milano per non perdere. Il Milan le ha provate tutte per imporsi senza riuscirci. A volte a Pioli servirebbe un po’ più di qualità. Quando Ibrahimovic è al top della condizione, tutto ok perché lui è un “booster” per la squadra. Purtroppo però Zlatan è stato spesso infortunato e ha saltato diverse partite importanti. A parte questo, nelle ultime due stagioni ho visto un Milan più competitivo rispetto al recente passato, molto più nero… che rosso».