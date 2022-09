Gullit e la Champions: «Manca esperienza e la fai solo giocando». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Ruud Gullit ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport su cosa manca al Milan in Champions League. Ecco le parole dell’ex attaccante rossonero:

«Esperienza. E la fai solo giocando. Adesso è difficile, il calendario è compresso, per andare avanti in Champions devi disputare molte partite. Però è l’unico modo per riabituarsi al ritmo e alla qualità di quella competizione».