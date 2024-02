Guirassy Milan, non finisce qui: cosa può succedere in estate dopo il tentativo fallito nel mercato di gennaio

Ci sono aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come riportato da Tuttomercatoweb, non è ancora del tutto tramontata l’ipotesi Guirassy per i rossoneri.

Ci sarebbe infatti anche il nome dell’attaccante dello Stoccarda (per il quale il Milan aveva fatto un tentativo nell’ultimo mercato di gennaio) nella short list dei profili monitorati dalla dirigenza in vista dell’estate.