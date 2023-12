Guirassy Milan: una rivale fa sul serio per l’attaccante dello Stoccarda, lo scenario

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Guirassy. Per l’attaccante dello Stoccarda una rivale fa sul serio

come riportato da SKY Sport DE è confermato l’interesse del Manchester United che s è informato su tutti i dettagli utili per l’acquisto. Il club tedesco chiede non meno di 20 milioni.