Guirassy Milan, Wohlgemuth (DS Stoccarda) chiude la porta, le dichiarazioni

Porte chiuse. Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Guirassy. Il DS dello Stoccarda si è espresso a riguardo:

«In questo momento non è un problema per noi, lo può essere per i media… Forse anche a te dà fastidio l’incertezza se dovesse andarsene ora o in estate, l’imponderabile fa parte del calcio ma il nervosismo no. Ci concentriamo sulle cose che sono sotto il nostro controllo per far sì che possa rimanere, ma nessuno può prevedere cosa accadrà. Noi siamo convinti che voglia restare, ma conosciamo anche i meccanismi del mercato»