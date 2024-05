Guido Rodriguez Milan: l’addio al Betis sempre più vicino, la RIVELAZIONE sul futuro

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Guido Rodriguez. Il centrocampista ha fatto così chiarezza sul futuro

Guido Rodriguez, accostato al calciomercato Milan, è volato immediatamente in Argentina, con la testa rivolta agli impegni con la nazionale. Da lì ha fatto chiarezza sul suo futuro, parlando quasi da ex Betis:

LE PAROLE – «Si è parlato di tante cose e per rispetto del Betis anche io non ho voluto parlare troppo. Ero molto felice lì al Betis. Adesso arrivo in Argentina e ho i pensieri su questo, sulla famiglia e sulla Nazionale. Vedremo cosa succederà in futuro»