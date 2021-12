Stendardo: «Per lo scudetto vedo Milan, Inter e Napoli. Juve e Atalanta...»

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Juve e Atalanta tra le altre, ha detto la sua sulla corsa scudetto: Milan, Inter e Napoli favorite

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Juventus e Lazio tra le altre, ha parlato in esclusiva a juventusnews24. Ecco la sua analisi sulla lotta scudetto:

«Per lo Scudetto vedo Napoli, Milan e Inter. Il Napoli sta facendo molto bene, il Milan è una squadra che ha subito infortuni ma sta riuscendo a mantenere sempre un buon rendimento. L’Inter si è riconfermata una squadra forte nonostante sia orfana di un attaccante di spessore come Lukaku. L’Atalanta è una squadra forte che sta confermando tutto il suo valore. Rispetto all’anno scorso sta facendo anche meglio. Hanno perso giocatori forti ma potranno ancora lottare per grandi obiettivi. Juve? Siamo alla sedicesima giornata di campionato e tutto può succedere, ma la vedo dura per la Juve perchè la distanza con le prime è veramente netta e recuperare così tanti punti non è semplice».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24