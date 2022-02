ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La guerra in Ucraina ha conseguenze inevitabili anche sul mondo del calcio. A rischio il regolare svolgimento della Nations League

Come riporta Sky Sports UK, la Federazione irlandese ha annunciato di essere in continuo contatto con quella ucraina e l’UEFA per capire cosa ne sarà della gara di Nations League in programma tra le due Nazionali il prossimo 14 giugno a Leopoli.

La guerra in Ucraina, come già accaduto per la Champions League, potrebbe quindi modificare ora anche il calendario delle Nazionali.