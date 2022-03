Guerra Ucraina, ecco quanto ha donato l’UEFA ai bambini rifugiati in Moldavia – VIDEO

Grande supporto dell’UEFA, che ha deciso di donare 100.000 euro ai bambini dell’Ucraina rifugiati in Moldavia.

The UEFA Foundation for Children donated €100,000 to assist children and refugees in Moldova. This emergency funding enabled the first truck load of essential supplies to leave Moldova for Ukraine yesterday.#Ukraine #refugee #children #humanity #FootballStandsTogether pic.twitter.com/tP9isjuHCq

— UEFA Foundation (@UEFA_Foundation) March 3, 2022