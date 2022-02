Guerra in Ucraina, i brasiliani dello Shakhtar via da Kiev, De Zerbi attende

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I calciatori brasiliani dello Shakhtar hanno lasciato Kiev e l’Ucraina, attende ancora De Zerbi: le ultime novità sulla guerra in Ucraina

I calciatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk, come riportato da Sportitalia, hanno lasciato Kiev e stanno per lasciare l’Ucraina. Il gruppo è diretto in treno verso la Polonia, da dove poi partirà con un aereo per raggiungere il Brasile.

Diversa, invece, la situazione riguardare De Zerbi e il suo staff. L'ambasciata sta pianificando il miglior percorso possibile e nei prossimi giorni dovrebbero lasciare l'Ucraina in auto direzione Polonia o Romania.