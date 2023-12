Gudmundsson Milan: scatto della Roma, la posizione dei rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gudmundsson. Per l’attaccante si è mossa concretamente la Roma

Scatto Roma. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gudmundsson. Per l’attaccante si sono mossi concretamente i giallorossi:

come riportato da Calciomercato.com nei giorni scorsi gli agenti del ragazzo, i fratelli Giuffrida, hanno avuto un contatto diretto con la Roma per programmare il trasferimento nella Capitale a partire dalla prossima stagione. L’interesse dei giallorossi è concreto ma il colpo Gudmundsson dipende da molti fattori: in primis dall’eventuale piazzamento tra le prime quattro e quindi in Champions League. In seconda istanza ci sarà da battere la concorrenza di diverse società della Premier League oltre ai rossoneri e Napoli e Juve pronte alla contromossa.