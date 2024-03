Gudmundsson Milan, un nuovo club pronto a balzare in pole: il Genoa chiede 30 milioni. ULTIME

Gudmundsson Milan, un nuovo club pronto a balzare in pole: il Genoa chiede 30 milioni. Le ULTIME sull’islandese

Un nuovo club è pronto a fare la voce grossa nella corsa a Gudmundsson, attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa e accostato anche al calciomercato Milan nel corso degli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Inter sarebbe pronta a fare sul serio per l’islandese, valutato dal Grifone una trentina di milioni. I nerazzurri potrebbero presto incontrare l’agente del giocatore per mettere la freccia e passare in pole.