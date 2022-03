Guardiola elogia Alvarez: «È un giocatore che profuma di gol»

Pep Guardiola ha parlato in una intervista ad Olè tra le varie anche di Alvarez, giocatore accostato in passato al Milan

«Se lo abbiamo preso è perché vogliamo che resti con noi, crediamo che sia un giocatore da Manchester City. È un’opportunità per il futuro, sarà in ritiro con noi in estate. È un giocatore che profuma di gol. L’ho visto in tv ma voglio vederlo in campo, con i compagni, con le istruzioni da seguire. Se non fossimo convinti delle sue qualità, non l’avremmo comprato. I rapporti che abbiamo ricevuto sono eccezionali. Come si muove negli spazi brevi, come tocca il pallone, è qualcosa di molto difficile da trovare».

