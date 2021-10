Graziani: «La soluzione è il dialogo. La contestazione mi sembra giusta»

L’ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato del caso Vlahovic in casa Fiorentina, ecco le sue parole

Ciccio Graziani, storico ex attaccante della Fiorentina, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del caso Vlahovic in casa viola.

RINNOVO – «Esiste una sola soluzione: il dialogo. Bisogna sedersi e riproporre al ragazzo l’offerta di quattro-cinque milioni che già gli avevano messo davanti. Come faccia a rifiutarla proprio non so. Cinque anni a quelle cifre per un ragazzo che se andiamo a vedere ha ballato una sola stagione. In questo campionato un gol su azione e tre rigori. Non sono numeri che meritino un contratto da top player. Se tanto mi dà tanto, Vlahovic non arriva a dieci reti».

CONTESTAZIONE – «In quest’ultimo caso è anche giusto cercare di scuoterlo con una contestazione. Ma se uno come Vlahovic ci mette impegno e determinazione e ha voglia di fare bene allora il tifoso deve accompagnarlo nel suo sforzo. Quel mestiere non si fa senza l’affetto e il calore di una tifoseria che ti perdona anche qualche sbaglio. Uno stadio amico che diventa nemico è quanto di peggio possa capitare a un calciatore. Poi se il suo nome verrà accostato più volte alla Juventus la situazione potrà peggiorare ancora».