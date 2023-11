Graziani non ci sta: «Troppi processi a Pioli, il Milan...»

Ciccio Graziani, ex attaccante e opinionista, ha analizzato il momento del Milan di Stefano Pioli: troppe critiche al tecnico

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Ciccio Graziani ha detto la sua su Inter, Milan e Napoli.

LE PAROLE – «Il Napoli con le grandi non riesce a vincere ma almeno con il Milan non ha perso, vediamo il bicchiere mezzo pieno, ha disputato un pessimo primo tempo contro i rossoneri, poi la squadra ha rimesso la gara in sesto, alla fine la poteva si poteva perdere con il colpo di testa di Calabria ma poi Kvara ha avuto il pallone della vittoria. Se avesse segnato sarebbe venuto giù il Maradona. Il risultato è giusto ma il Napoli è in ritardo sulla tabella di marcia.

Mi aspettavo qualcosa di più, dopo la vittoria di Verona ed in Champions, ci può anche stare che non trovi il risultato pieno con il Milan ma dà fastidio che Garcia faccia sostituzioni che nessuno comprende, è mancato un po’ di coraggio anche dopo l’uscita di Giroud e Theo. C’è qualcosa che non sta funzionando, e oggi i risultati parlano chiaro. Il tempo per recuperare ci sarebbe ancora, continuo a pensare che il Napoli sia la squadra più completa come l’Inter, il Milan è a tre punti dalla prima e anche nell’ambiente rossonero ci sono troppi processi contro Pioli. Sono certo comunque che il Napoli abbia le potenzialità per risalire la china».