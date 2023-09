Gravina ricorda Napolitano, scomparso oggi all’età di 98 anni: «Resterà sempre il Presidente campione del Mondo»

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto ricordare così Giorgio Napolitano, scomparso oggi all’età di 98 anni. Le sue parole.

GRAVINA – «Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano, in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il Presidente Campione del Mondo»