Gravina: «Ottimistico pensare subito alla riapertura degli stadi»

Quando potranno tornare allo stadio i tifosi? Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato l’ipotesi di riapertura degli stadi per i tifosi in vista dell’inizio della prossima stagione di Serie A. Ecco le sue parole nel corso di un’intervista: «Se l’evoluzione dell’epidemia lo permetterà, contiamo di arrivare in tempi rapidi a una soluzione positiva. Ma forse è ottimistico pensare che si possa cominciare a porte aperte dalla prima giornata» ha dichiarato Gabriele Gravina nel corso di un’intervista oggi per Il Corriere della Sera.