Gran Galà del Calcio: Leao premiato tra i miglior attaccanti

E’ in corso la cerimonia del Gran Galà del Calcio. Rafa Leao premiato tra i 3 miglior attaccanti insieme a Vlhaovic e Immobile:

LEAO – «Momento che mi porto nel cuore? Il gol di Tonali contro la Lazio. Pioli è stato importante, quando sono arrivato ero un ragazzino che non capiva quanto fosse grande il Milan, lui mia ha aiutato moltissimo. Ringrazio anche Paolo e Ricky, oggi sono un uomo. La cosa più bella che ho visto sono stati i tifosi, Milano tutta rossonera. Penso sia la cosa più bella che si possa vivere nel calcio. Pioli is on fire? L’abbiamo lanciata tutti insieme»