Golden Foot Asllani: le immagini della serata 📸

Asllani è la prima giocatrice in attività a ricevere il Golden Foot. L’attaccante svedese ha pubblicato le immagini della serata sui social

Inoltre potrebbe non essere l’ultimo premio individuale del suo 2022. La rossonera è in lista anche come miglior calciatrice svedese dell’anno nel ruolo di centrocampista.