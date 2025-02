Condividi via email

Gol Reijnders, i rossoneri trovano il gol del pareggio: ottavo gol in campionato – VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

In questo momento si sta disputando il match del Milan contro il Torino. I rossoneri, al minuto numero 73, hanno trovato il gol del momentaneo uno a uno grazie al solito Reijnders.

⚽️ GOAL: Tijjani Reijnders

🇮🇹 Torino 1-1 Milanpic.twitter.com/fS3IqnsBCW — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 22, 2025

Il centrocampista olandese ha segnato il suo ottavo gol stagionale in questo campionato con una conclusione davvero imprendibile per Milinkovic-Savic. A circa 15 minuti dalla fine, dunque, è tutto in equilibrio