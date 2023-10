Gol Locatelli, Di Canio sicuro: «Milan sfortunato? Non esiste»

Gol Locatelli, Paolo Di Canio è convinto che il Milan non sia stato sfortunato nell’occasione della rete del centrocampista della Juve

Ospite a Sky, Paolo Di Canio ha parlato così del gol di Locatelli che ha deciso Milan-Juve:

«Locatelli non è fortunato, è il calcio ad esser fatto di episodi, la sfortuna non esiste, esiste l’episodio che ti condanna perchè non ti muovi bene, il tiro di Manuel era lento, Krunic forse è pigro a non uscire in chiusura, poi la deviazione è di poco, ma io la penso così».