Gol Leao, dopo un minuto dall’ingresso PAREGGIA Lazio Milan: che risposta del portoghese! VIDEO

Gol Leao, dopo un minuto dall’ingresso PAREGGIA Lazio Milan: che risposta del portoghese! Il VIDEO della rete e dell’azione

Lazio Milan si aggiorna nuovamente il risultato del match con Leao subito decisivo a un minuto dal suo ingresso. Ecco il video della rete del rossonero creata dai nuovi entrati.

La pareggiano i nuovi entrati: Lancio lungo, Abraham di sponda per Leao, che allarga per Theo Hernandez: ancora per Abraham, che va da Leao. Destro in area che fulmina Provedel.