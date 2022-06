Gol e Highlights Fiorentina Milan U15: le immagini del match – VIDEO

L’Under 15 di Mister Bertuzzo è Campione d’Italia. Allo “Stadio Della Vittoria” di Tolentino è il gol al minuto 29 di Camarda a decidere la Finale Scudetto contro la Fiorentina: 1-0 il risultato finale. Una gara di assoluto spessore, condotta con solidità e coraggio dai rossoneri, culminata con il meritato successo finale per salire sul tetto d’Italia.

The highlights of our Under-15s Scudetto Final 🎥

Camarda-gol! Gli highlights della Finale che ci ha decretato campioni 🏆🇮🇹 #SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/bHOyfcZXMd

— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) June 25, 2022