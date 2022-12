Gol collection 2022 Milan: il club celebra quelli di Brahim Diaz 📹

Il Milan ha pubblicato sui propri canali social il video con la gol collection del 2022 di Brahim Diaz. Ecco le reti del rossonero:

Brahim Díaz's killer instinct yielded some incredible goals this year

🎥 Refresh your memory and watch them again

🎥 Gol di qualità! Rivediamo tutte le perle di @Brahim in questo 2022 #SempreMilan pic.twitter.com/PZ5wqIDyvM

— AC Milan (@acmilan) December 28, 2022