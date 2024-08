Gol Chukwueze: Liberali INVENTA, il nigeriano è una sentenza in area e sigilla Milan Real Madrid – VIDEO

Gol Chukwueze: Liberali inventa, il nigeriano è una sentenza in area e sigilla Milan Real Madrid del Soccer Champions Tour – VIDEO

Partita da assist-man contro il Manchester City, ora Samu Chukwueze si è preso la scena anche in zona gol. E lo ha fatto nella partita Milan Real Madrid, sbloccata dal nigeriano al 55′.

SAMUEL CHUKWUEZE GOAL AGAINST REAL MADRID! pic.twitter.com/9entsQWPd6 — Inside Milan (@_InsideMilan) August 1, 2024

Anticipo secco di Tomori, avanzata di Liberali che ha poi aperto in area per Chukwueze: una sentenza in area Samu per il gol del vantaggio.