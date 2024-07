Gol Camarda: l’Italia U19 RADDOPPIA contro l’Irlanda del Nord! Super rete dell’attaccante del Milan Futuro – VIDEO

Sono in campo l’Italia U19 e l’Irlanda del Nord per il match della seconda giornata dell’Europeo. dopo il gol di Zeroli a sbloccare il match ne arriva un altro sempre a tinte rossonere per il raddoppio.

Francesco Camarda scores a beautiful goal to make it 2-0 for Italy U19 after chasing it and winning it backpic.twitter.com/CQgng4D4oi

