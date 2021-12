Ieri sera Di Paolo al Var ha richiamato, sbagliando, Massa per irregolarità del gol di Kessiè. Non è la prima volta contro i rossoneri

Ancora un errore. Il gol cancellato ieri sera a Kessiè non è il primo episodio sbagliato di moviola che penalizza i rossoneri. Ma in alemeno altri due episodi c’è un fattore in comune.

Aleandro di Paolo, ieri sera al VAR per Milan-Napoli, era nella medesima postazione anche nelle partite contro Verona (quest’anno) e Benevento (l’anno scorso). Di Paolo in Benevento-Milan richiamò al VAR l’arbitro Fabrizio Pasqua per espellere Sandro Tonali dopo che il centrocampista rossonero aveva commesso un semplice fallo a metà campo da cartellino giallo. In Milan-Verona di quest’anno, come detto, Di Paolo era al VAR e non richiamò il direttore di gara Alessandro Prontera alla revisione dell’episodio Nikola Kalinic-Alessio Romagnoli. Prontera fischia il rigore ma è Kalinic che fa fallo. Insomma Di Paolo Milan è un’accoppiata non felice.