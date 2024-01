Globe Soccer Awards, Haaland eletto come miglior giocatore dell’anno: tutti gli altri premi del Manchester City

Il Manchester City trionfa ai Globe Soccer Awards. La quattordicesima edizione si è appena conclusa, al termine della cerimonia per i premi della stagione 2022-2023 Erling Haaland è stato eletto come miglior giocatore dell’anno.

Il centravanti norvegese non è stato il solo membro dei Citizens a ricevere dei premi: Pep Guardiola è stato eletto come miglior allenatore dell’anno, Ederson come miglior portiere e Rodri come miglior centrocampista. A sugellare il tutto, il Manchester City ha vinto il premio come miglior club dell’anno.