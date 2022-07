Giuliani: «Essere un modello? Per noi è una responsabilità»

Laura Giuliani si è raccotata nello speciale Rai Azzurro Shocking. Ecco le parole del portiere del Milan Femminile e della Nazionale

Laura Giuliani si è raccotata nello speciale Rai Azzurro Shocking. Ecco le parole del portiere del Milan Femminile e della Nazionale:

«Sapevamo che con una palla potevamo giocare ovunue, ci bastava una palla per essere felici. Io giocavo con i maschi, ho iniziato con i maschi, mi ricordo che a volte andavo a giocare contro altre squadre e mentre eravamo in fila per entrare in campo “hanno una ragazza in porta, calciamo che facciamo un sacco di gol” e io mi facevo forza su quelle parole e dicevo “si, si, calcia calcia dai, adesso ci divertiamo, vediamo quanti gol fai”»

ESSERE UN MODELLO – «Per noi è una grossa responsabilità anche perchè in quel momento lì non hai più solo di essere un modello a livello calcistico, ma soprattutto a livello caratteriale, comportamentale e personale»

MONDIALE – «Non avevamo aspettative, non avevamo nulla da perdere, eravamo lì per goderci ogni momento, ogni attimo. Questo entusiasmo ha portato risultati».

CRESCITA- «Le altre nazioni sono partite prima di noi, però abbiamo dimostrato di poter prendere molto terreno in poco tempo»