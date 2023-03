Manuela Giugliano si è raccontata a Dazn parlando anche tra le varie del match in programma oggi tra Roma e Milan Femminile

Manuela Giugliano si è raccontata a Dazn parlando anche tra le varie del match in programma oggi tra Roma e Milan Femminile e dell’ex rossonera Giacinti, ora sua compagna di squadra:

GIACINTI – «Il rapporto con Giacinti? Dopo tre anni l’ho convinta a venire alla Roma. È una fortuna averla in squadra perché fa ridere, è molto intelligente, porta spensieratezza e penso che dia tutto in campo. Sono contenta di averla in squadra con noi, me la tengo stretta. Ognuno a casa sua quando siamo stanche, però il messaggino parte. Quando siamo in vena usciamo, andiamo in centro, facciamo shopping, niente di eclatante. Oppure ci guardiamo una serie tv insieme, facciamo merenda insieme. Scegliamo una serie e poi dopo due giorni la cambiano. Su Netflix le abbiamo viste tutte, attendiamo la quarta stagione di “Mare fuori”»