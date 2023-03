Giugliano: «Non vediamo l’ora di affrontare il Milan»

Manuela Giugliano si è raccontata a Dazn parlando anche tra le varie del match in programma oggi tra Roma e Milan Femminile

«Non vediamo l’ora di poter giocare contro il Milan in Coppa Italia, poi la Women’s Champions League penso sia un’emozione unica per la Roma e per noi giocatrici di scendere in campo contro il Barcellona. Arrivare ai quarti è stato un grandissimo traguardo ma vogliamo andare ancora avanti. Rispetto agli anni passati, abbiamo fatto un passo di più e penso si veda ogni domenica in campo, questo percorso in Europa ci ha dato maggiore consapevolezza»

GIACINTI – «Il rapporto con Giacinti? Dopo tre anni l’ho convinta a venire alla Roma. È una fortuna averla in squadra perché fa ridere, è molto intelligente, porta spensieratezza e penso che dia tutto in campo. Sono contenta di averla in squadra con noi, me la tengo stretta. Ognuno a casa sua quando siamo stanche, però il messaggino parte. Quando siamo in vena usciamo, andiamo in centro, facciamo shopping, niente di eclatante. Oppure ci guardiamo una serie tv insieme, facciamo merenda insieme. Scegliamo una serie e poi dopo due giorni la cambiano. Su Netflix le abbiamo viste tutte, attendiamo la quarta stagione di “Mare fuori”»

ROMA – «Nelle altre squadre ho sempre fatto un anno, se non mi sono mossa da Roma vuol dire che sto bene e ho trovato la stabilità. Mi sento supportato dalla società e spero di conquistare tanti trofei. Siamo contente, l’affetto che ci dimostrano tutti significa che siamo riuscite a far divertire le persone. Siamo una Roma unica, sono molto contenta che si parli di noi»