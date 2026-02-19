Connect with us

Giudice Sportivo Serie A, Allegri squalificato per una giornata dopo Milan Como: la motivazione

Giudice Sportivo Serie A, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è stato squalificato per una giornata dopo il rosso in Milan-Como

Il verdetto è ufficiale: il Giudice Sportivo ha deliberato in merito ai fatti concitati di San Siro. Massimiliano Allegri dovrà scontare una giornata di squalifica, saltando così la prossima sfida di campionato contro il Parma. La sanzione conferma la legittimità del cartellino rosso sventolato dall’arbitro Mariani durante il convulso recupero contro il Como.

Giudice Sportivo Serie A: Il dispositivo della sentenza sulla squalifica di Allegri

Le motivazioni depositate dal Giudice Sportivo chiariscono la dinamica che ha portato all’allontanamento del tecnico livornese:

  • La Motivazione: Allegri è stato sanzionato per “essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria”. Il riferimento è al parapiglia nato dopo il gesto antisportivo di Fàbregas su Saelemaekers, che ha spinto Max a intervenire per difendere il proprio calciatore, entrando in rotta di collisione con la panchina lariana e con il team manager del Como, Davide Cattaneo.
  • Nessun Provvedimento per Cesc: Come previsto dalle analisi regolamentari, Cesc Fàbregas non ha ricevuto sanzioni. Nonostante l’ammissione di colpa nel post-partita, il suo comportamento non è stato refertato dall’arbitro né rientra nelle casistiche della prova TV.
  • Le Conseguenze: Il Milan perde il suo condottiero proprio in una fase delicatissima della stagione. Domenica, sulla panchina rossonera, siederà il vice Marco Landucci, chiamato a guidare la squadra verso il riscatto immediato dopo il mezzo passo falso interno.
