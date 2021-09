Giudice Sportivo Primavera 1: squalificato un giocatore del Milan. Ultime

Giovanni Robotti è stato espulso in Torino Milan Primavera, ecco la decisione del giudice sportivo sulla squalifica del giocatore

Dopo il pareggio di Sassuolo, è arrivata la prima sconfitta stagionale in campionato contro il Torino per il Milan Primavera di Mister Giunti. I giovani rossoneri sono stati imprecisi e spreconi ma hanno pagato anche l’inferiorità numerica dal 73′ in poi a causa dell’espulsione di Giovanni Robotti per somma di ammonizioni.

Oggi è arrivata la decisione del giudice sportivo in mertito alla sua squalifica: il centrocampista rossonero salterà solamente la prossima giornata di campionato.