Giudice sportivo: i provvedimenti della ventisettesima giornata, stangata all’ex Milan, 3 club multati

Giudice sportivo: i provvedimenti della ventisettesima giornata. Due giornate a Bonaventura per aver rivolto «epiteti offensivi» all’arbitro

Il giudice sportivo ha emanato i provvedimenti relativi alla 27a giornata.

Due giornate per Giacomo Bonaventura della Fiorentina, reo di aver rivolto «epiteti offensivi» all’arbitro.

Una giornata per l’espulso Amian (Spezia) e per i diffidati Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta).

Tre società sono state gravate di ammende: si tratta di Spezia (per 20.000 euro), Lazio (per 10.000 euro) e Venezia (per 2.000 euro).