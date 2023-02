Giroud sulla nazionale: «Non sono ancora pronto a togliermi la maglia della Francia». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di France 2 di un possibile addio alla selezione transalpina. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«No, non è finita. Spero che ci saranno più emozioni. Non sono ancora pronto per appendere le scarpe al chiodo e togliermi questa maglia della Francia che porto nel cuore. Sono motivato ad andare avanti e ho anche la forma fisica per farlo, mi sento bene. Per ora sono ancora disponibile per la Nazionale»