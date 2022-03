Giroud su Ibra: «È fantastico, quando era a Barcellona i miei amici…». L’attaccante del Milan parla così del suo compagno di reparto

Olivier Giroud ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic nel corso di un’intervista a Europe 1. Le sue parole.

«È fantastico. È una persona con un carisma e una personalità straordinari. Ha questo modo di comunicare con i media che è il suo. Può sembrare molto duro, impressionante e talvolta intimidatorio. Ma è una persona normale come te e me che ha questo amore per il calcio e per gli standard di alto livello, lo trasmette ai giovani, occupa molto spazio, ha questo ruolo di fratello maggiore, proprio come me, con le nostre esperienze. È stata un’occasione per potermi affiancare ad uno dei giocatori che tifavo quando ero più giovane. Quando ho iniziato, era già nei grandi club. I miei amici mi hanno regalato una sua maglia quando era a Barcellona. È una persona con cui parlo molto. Ha molto rispetto quando un giocatore arriva in gruppo e ancora di più quando ha questa esperienza di alto livello. È un’occasione per competere con lui per riuscire a segnare gol e portare il meglio alla squadra. Era infortunato, quindi ho continuato. Non importa chi gioca, ciò che conta è essere decisivi. Dimostra che anche a 35 o 40 anni puoi continuare a giocare.»

L’INTERVISTA INTEGRALE