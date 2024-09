Giroud VINCE anche lontano dal Milan! Nella notte primo TROFEO con il Los Angeles FC: il francese ancora DECISIVO

Nella notte Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ha conquistato il suo primo trofeo con la maglia del Los Angeles FC

Un altro trofeo da alzare in cielo per Olivier Giroud. Dopo lo scudetto conquistato con il Milan, il francese vince la prima coppa con il Los Angeles Fc. Si tratta della US Open Cup (la coppa nazionale degli Stati Uniti d’America) giocata tra i suoi LAFC e lo Sporting Kansas City. L’attaccante ha aperto le danze per il 3-1 finale, in seguito ai supplementari.