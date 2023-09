Giroud a MilanTV: «Vogliamo i tre punti, felice di essere qua, anche in panchina»

L’attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita della gara contro il Cagliari: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di MilanTV, Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del prepartita di Cagliari-Milan.

SUL MATCH – «Dobbiamo aspettare che la squadra faccia bene oggi, vogliamo i tre punti. Abbiamo fiducia in tutti, quelli che cominciano oggi sono pronti a fare gol o assist. Sono felice di essere qua oggi, anche in panchina, per caricare i compagni».

SUL GRUPPO – «Vado a parlare nello spogliatoio, non serve tanto, ma l’importante è avere un gruppo unito. Oggi sappiamo l’importanza per il Cagliari di vincere, ma siamo qua per vincere e per continuare ad essere in alto alla classifica. Non molliamo niente, siamo carichi e vogliamo vincere».