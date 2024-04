Giroud Milan: tutto fatto per il passaggio al Los Angeles FC. Documenti già firmati, il francese LASCIA i rossoneri! NOVITÀ

Giroud ha sciolto le riserve: sarà addio al calciomercato Milan. Tutto fatto per il passaggio a fine stagione ai Los Angeles FC

Ci siamo. Olivier Giroud è pronto a salutare il calciomercato Milan al termine della stagione e approdare in America durante la sessione estiva.

Come riportato da Fabrizio Romano è pronto per il nuovo capitolo della MLS dopo l’accordo verbale raggiunto a marzo. Inoltre in queste ore sono stati firmati anche i contratti, quindi a partire dalla scadenza del suo contratto con i rossoneri è da considerarsi un nuovo giocatore del Los Angeles Fc.